Падакин: в «Нефтехимике» буду «дубасить», знаю требования Назарова

Форвард Павел Падакин поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с «Нефтехимиком».



«Я знал, что еще в межсезонье руководство «Нефтехимика» проявляло ко мне интерес, но так получилось, что я оказался в «Ак Барсе», за который не получилось сыграть в официальных матчах. Мы со моим агентом пришли к выводу, что надо сменить команду. Тут выяснилось, что «Нефтехимик» по-прежнему во мне заинтересован. Спасибо большое генеральному менеджеру Раилу Якупову и главному тренеру Андрею Назарову, которые дали мне возможность проявить себя.



Знал ли я Назарова? Да, в небольшой отрезок времени мне пришлось поработать под его началом в «Донбассе». Так что он немного знает меня. И это считаю большим плюсом для дальнейшей работы. Я ведь знаю, какие у него требования, и это поможет влиться в работу, что называется, сходу.



Куда меня поставит тренер, что скажет он, то и буду делать. Это главная задача для меня. А так, я поиграл в Северной Америке и позиционирую себя, как агрессивный игрок, который хочет рвать все.

У меня было два хороших сезона в Сочи, и я полон желания принести пользу здесь, в Нижнекамске. Буду «дубасить» и играть на победу», — цитирует Падакина официальный сайт клуба.

Списали, как мебель. Клубы отказались от этих игроков в первый месяц сезона Кто-то не подошёл тренеру, другие откровенно отбывали номер на льду.