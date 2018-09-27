Гудачек — об игре со СКА: «Спартак» должен набирать очки, невзирая на соперника

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА со счётом 1:2.



«В первом периоде мы слишком часто удалялись. Во втором у нас было удаление за шесть игроков на льду. Но нам нужно было реализовывать своё большинство. Начало третьего периода у нас вышло хуже, чем мы хотели. В начале матча игра очень часто проходила в нашей зоне. ЦСКА не бросал, но постоянно катался, а мне надо было кататься за ними!



Следующая игра у нас со СКА, надо набирать очки в каждом матче, невзирая на соперника.



Сейчас такой период, что играем то на выезде, то дома. Сегодня же у нас было много положительного, а именно то, что мы блокировали броски. В Братиславе было то же самое. Это большая помощь мне как вратарю. У Григоренко, когда он забрасывал первую, получился хороший бросок, а во втором голе шайба, видимо, попала в клюшку Калинину. У него хороший бросок, и мы это знали, смотрели на видео. Нам нельзя удаляться за нарушение численного состава, это плохо», — сказал Гудачек.

Как «Спартаку» сломить ЦСКА? Пробовали всё, не звали только Никиту Баженова ЦСКА выиграл 12-е дерби подряд.