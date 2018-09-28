Тренер «Ак Барса» объяснил, почему Марков и Зарипов пропустят игру с «Амуром»

Тренер «Ак Барса» Александр Смирнов рассказал, почему в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» не сыграют нападающий Данис Зарипов и защитник Андрей Марков. Игра состоится сегодня, 28 сентября. начало встречи — в 19:00 мск.

«График непростой, но он у всех такой. Просто нужно быть готовым ментально и физически. Дополнительно мотивировать команду на таких соперников, как «Куньлунь Ред Стар», «Амур» или «Адмирал» не приходится. Для нас всех соперники одинаковые. Сейчас все команды играют и хорошо двигаются.

Что с Зариповым? Данис тренируется, нормально готовится к играм. В ближайшее время мы будем его использовать. Марков на раскатке занимался в четвёртой паре? Мы дали ему передохнуть сегодня. Ничего необычного в этом нет. Это нормальная ротация – даём молодым игрокам поиграть. У нас все должны быть в обойме. Связано ли отсутствие Маркова с его ошибкой в последнем матче? Ни в коем случае». — цитирует Смирнова «Спорт Бизнес Online».