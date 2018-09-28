Доус: соперники настраиваются на «Автомобилист» по-особенному

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (4:0). Уральская команда выиграла 11-й матч подряд на старте сезона.

«Я думаю, это была очень хорошая игра. Первый период прошел в равной борьбе. Во втором нам удалось прибавить и смогли забить. В третьем мы владели преимуществом и закончили матч в свою пользу. Старался больше бросать по воротам, когда шайба доходила до меня. Мне не удалось забить в предыдущих матчах, но это командный спорт. Удалось воспользоваться своими моментами и забить два гола. Но самое главное — что победили «Северсталь».



Замечательно, что продолжаем нашу серию побед. Команда хорошо играет. Соперники на нас настраиваются по-особенному. Нам приходится непросто в каждом матче. Мы просто стараемся играть в свой хоккей в каждом матче. Зачастую нам приходится тяжело, но мы стараемся показывать атакующую умную игру. Заряжаемся эмоциями в первую очередь от наших болельщиков. Мы играем ради них. Команда хочет продлить победную серию. В раздевалке прекрасная атмосфера, игроки стараются подбадривать друг друга.



Мы полностью отдаёмся игре в нападении и защите. Мы продолжаем расти как команда. Все звенья показывают прекрасный хоккей. Все готовы брать на себя игру и делать все для победы. Постараемся продолжать в том же духе. В субботу мы играем с московским «Динамо». Это будет сложный матч с хорошим соперником. Но мы сделаем всё возможное, чтобы одержать победу и порадовать болельщиков», — сказал Доус в эфире клубного телевидения