Дегтярёв — о ЧМ-2023: ИИХФ учла развитую инфраструктуру Санкт-Петербурга

Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв прокомментировал право России провести 87-й чемпионат мира по хоккею. Вчера, 28 сентября, на полугодовом конгрессе ИИХФ стало известно, что чемпионат мира 2023 года пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Россия готова снова принять чемпионат мира по хоккею. Петербург сегодня — город, в котором живут хоккеем. Важно, что в Санкт-Петербурге планируется построить новую хоккейную арену, которая станет самой большой в мире. Это добавит зрелищности матчам ЧМ и, конечно, мы приветствуем договорённости Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Федерации хоккея России (ФХР). Они говорят о том, что хоккей — самый чистый вид спорта, и России доверяют в международном спортивном сообществе. К тому же мы показываем только положительный опыт проведения крупнейших спортивных мероприятий. ЧМ по футболу этого года прошёл на высочайшем организационном уровне, и мы ждём в России лучшие хоккейные сборные мира и сотни тысяч болельщиков.

При решении, которое принимала ИИХФ учитывались такие важнейшие факторы, как: развитость инфраструктуры и транспортная доступность. По этим параметрам мы занимаем одни из лидирующих позиций. Наша страна живёт хоккеем. Россия — хоккейная держава, и это показала наша сборная на последних Олимпийских играх, завоевав золото. Особо стоит отметить, огромный вклад в развитие хоккея команды ФХР в последние годы. Председатель правления Федерации — Аркадий Ротенберг и президент Федерации Владислав Третьяк сделали очень многое для развития этого вида спорта. Хоккей у нас в стране развивается очень динамично. А Ночная хоккейная лига вовлекает в этот вид спорта всё больше и больше любителей, которые популяризирует этот вид спорта. Кроме того, важно отметить и принятие национальной программы ФХР по развитию детского хоккея. Это всё учитывается при принятии решения и выборе места проведения ЧМ по хоккею», — сказал Дегтярёв «Чемпионату».