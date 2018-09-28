«Динамо» Мн – «Сибирь»: Александр Логинов проведёт дебютный матч за гостей

«Сибирь» объявила состав на выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо», информирует «твиттер» новосибирского клуба. Игра состоится в Минске и начнётся в 19:30 мск.



В составе команды Александра Андриевского дебютирует защитник Александр Логинов, который пропустил старт сезона из-за травмы.



«Сибирь»:



Тейлор (Красиков);

Логинов — Алексеев, Бертран — Дугин — Саюстов;

Пиганович — Воробей, Михайлов — Эммертон — Шаров;

Морозов — Наумов, Пешехонов — Бодров — Казаков;

Савченко — Игнатович, Ткаченко — Романцев — Шашков;



Логинов пополнил состав «Сибири» в это межсезонье. В минувшем сезоне за «Салават Юлаев» он провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) баллов при показателе полезности «-8». В Кубке Гагарина —2018 сыграл 11 матчей, в которых забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу при «-1».

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