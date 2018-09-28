«Авангард» прервал рекордную сухую серию СКА

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо поразил ворота СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Канадский форвард «ястребов» прервал рекордную сухую серию питерского клуба, которая составила 326 минут 27 секунд. Ранее подопечные Ильи Воробьёва обыграли «Северсталь» (5:0), московское «Динамо» (4:0), «Локомотив» (2:0) и «Сибирь» (5:0).

Видео гола Тальбо в ворота Магнуса Хелльберга можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



СКА в десяти матчах нынешнего сезона набрал 16 очков, «Авангард» также провёл десять встреч и набрал 18 баллов.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В настоящий момент счёт в матче равный — 1:1.