Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Чибисов: у «Локомотива» всё настроено на оборону, тяжело играть с ними в атаке

Чибисов: у «Локомотива» всё настроено на оборону, тяжело играть с ними в атаке
Хоккей / КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов поделился ожиданиями от встречи с ярославским «Локомотивом». Напомним, встреча команд состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 15:00 мск.

«В Ярославле всегда была очень хорошая команда. Они очень подвижные, хорошо держат борьбу. Сегодня будет тяжёлый матч, настраиваемся на сложную игру.

«Локомотив» хорошо играет в меньшинстве, у них настроено всё на оборону. Всегда отлично и плотно играют в защите, часто применяют силовые приёмы. Против них тяжело играть в атаке, да и группа форвардов у «железнодорожников» очень хорошая», — сказал нападающий в эфире клубного телевидения.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент