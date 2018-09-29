Чибисов: у «Локомотива» всё настроено на оборону, тяжело играть с ними в атаке

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов поделился ожиданиями от встречи с ярославским «Локомотивом». Напомним, встреча команд состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 15:00 мск.



«В Ярославле всегда была очень хорошая команда. Они очень подвижные, хорошо держат борьбу. Сегодня будет тяжёлый матч, настраиваемся на сложную игру.



«Локомотив» хорошо играет в меньшинстве, у них настроено всё на оборону. Всегда отлично и плотно играют в защите, часто применяют силовые приёмы. Против них тяжело играть в атаке, да и группа форвардов у «железнодорожников» очень хорошая», — сказал нападающий в эфире клубного телевидения.



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