Найджел Доус забросил 200-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус открыл счёт в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо».



33-летний хоккеист реализовал численный перевес в третьем игровом отрезке, екатеринбургский клуб воспользовался удалением Вадима Шипачёва за удар клюшкой. Доус забросил 200-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ.

Видео 200-го гола Доуса можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Форвард проводит в Екатеринбурге первый сезон, ранее он защищал цвета казахстанского «Барыса», за который выступал с сезона-2011/12.



«Автомобилист» в случае победы продлит победную серию до 12 матчей, подопечные Андрея Мартемьянова до сих пор не потеряли ни одного очка в нынешнем сезоне.