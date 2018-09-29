Георгиев: чтобы остаться сменщиком Лундквиста, пришлось изрядно постараться

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился эмоциями после того, как узнал, что останется сменщиком Хенрика Лундквиста.



«Я был очень рад, когда узнал, что остался в составе «Рейнджерс». Ради этого пришлось проделать серьёзную работу во время межсезонья. Меня переполняют эмоции, это невероятно! Постараюсь помочь команде одержать как можно больше побед, это моя цель», — сказал Георгиев в интервью клубной пресс-службе.



В прошлом сезоне 22-летний Георгиев провёл 10 матчей в составе «Рейнджерс» (9 – в стартовом составе), одержал четыре победы и пропустил 27 шайб. Он отразил 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,15.



Ранее наставник нью-йоркской команды Дэвид Куинн заявил, что сменщик 36-летнего Лундквиста определится по итогам заключительных предсезонных матчей.

Александр Георгиев останется бэкапом Хенрика Лундквиста