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Самонов: победа над «Салаватом» послужит «Витязю» толчком после серии поражений

Самонов: победа над «Салаватом» послужит «Витязю» толчком после серии поражений
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Витязя» Александр Самонов прокомментировал домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Настроение отличное. Хорошая игра. Мы знали, что «Салават» — один из лидеров Восточной конференции. Но мы с ребятами сплотились, собрались на игру и выложились на льду полностью. Бились все 60 минут, поэтому и выиграли. Партнеры надеются на меня, а я стараюсь дать шанс им. У нас было хорошее взаимопонимание, и результат не заставил себя ждать.

Я надеюсь, что эта победа послужит определенным толчком после серии поражений. Думаю, команда ещё больше сплотится, чтобы продемонстрировать свою лучшую игру и играть в свой хоккей в каждом матче», — приводят слова Самонова «Известия».

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