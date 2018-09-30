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Полунин: есть облегчение, что наконец-то забил

Полунин: есть облегчение, что наконец-то забил
Хоккей / КХЛ

Форвард «Сочи» Александр Полунин прокомментировал победу над «Слованом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. 21-летний нападающий забросил первую шайбу за новый клуб в 12-м матче сезона.

«Мы превосходили соперника в движении, нацеленности, концентрации. Это помогло сегодня выиграть. Мы были организованнее, не дали им создать много опасных моментов и создали больше.

Есть облегчение, что наконец-то забил. Но уже забыл об этом, двигаемся дальше, у нас еще одна выездная игра, теперь готовимся к ней.

Ближайший матч с «Йокеритом»? Мы не будем отходить от своей игры, будем так же продолжать и тогда сможем выиграть», – цитирует Полунина официальный сайт «Сочи».

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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