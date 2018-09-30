«Ак Барс» — «Адмирал»: Гарипов — основной вратарь, Марков и Зарипов — вне заявки

«Ак Барс» провёл в Казани утреннюю тренировку перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом», которая состоится сегодня, 30 сентября, начало — в 17:00 мск.

Как сообщает пресс-служба клуба, в заявке на игру тренерский штаб казанской команды провёл только одно изменение: в воротах матч начнёт Эмиль Гарипов. Полевые игроки будут те же, что выходили на лёд в игре с «Амуром» (3:1). Таким образом, вне заявки на игру вновь останутся защитник Андрей Марков и нападающий Данис Зарипов.

Напомним, Гарипов получил травму после стартового матча нового сезона со СКА и пропустил все последующие игры в сентябре. В прошлой игре в стартовом составе вышел Александр Шарыченков, ранее первым номером команды был Владислав Подъяпольский.