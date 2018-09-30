Маклеллан: Тальбо проведёт предстоящий сезон на выдающемся уровне

Главный тренер клуба «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан сказал, что команда в новом сезоне рассчитывает на удачную игру основного голкипера «нефтяников» Кэма Тальбо. Напомним, один из конкурентов Тальбо — экс-голкипер СКА Микко Коскинен.

«Ворота обороняет не только вратарь. Это задача 23 человек. Мы все должны собраться вокруг Кэма, чтобы он чувствовал себя комфортно и уверенно. В этом году он лучше начнет сезон. Он и наш тренер вратарей поработают над теми компонентами в его игре, которые требуют улучшения. Уверен, предстоящий сезон он проведёт на выдающемся уровне. Но от него зависит не всё. Обороняется вся команда», — цитирует Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.