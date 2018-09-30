Борщевский: «Амур» проиграл матч с «Торпедо» из-за потери концентрации

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги выездного матча с нижегородским «Торпедо» (3:4), в котором его команда проиграла, ведя со счётом 3:1.



«Сегодня для нас была очень тяжёлая игра с учётом того, что проводили четвёртый матч кряду на выезде. Несмотря на это, в первых двух периодах мы показали хорошую игру. Команда повела со счётом 3:1, но, к сожалению, нас подвела потеря концентрации в заключительном периоде.



Буквально за пять минут «Амур» допустил ряд ошибок, за которые соперник нас наказал. Игра длится 60 минут, поэтому нельзя ни на секунду терять концентрацию. Мы работаем над данным компонентом и продолжим делать это», — сказал Борщевский на пресс-конференции после матча.

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