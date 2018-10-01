Форварду «Вашингтона» Уилсону грозит дисквалификация за удар в голову Сундквиста

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон может быть дисквалифицирован на несколько матчей регулярного сезона НХЛ, сообщает The Score.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хоккеист был удалён до конца предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз» (5:2) за удар в голову нападающего Оскара Сундквиста. Швед покинул лёд и больше не принимал участия в игре. Предполагается, что он выбыл из строя на неопределённый срок.

Видео удаления Уилсона можно посмотреть на странице Sportsnet в Youtube.



В межсезонье Уилсон подписал новый контракт со «столичными» на шесть лет и $ 31 млн. Каждый матч потенциальной дисквалификации может обойтись нападающему в $ 63 тыс.

В прошлом сезоне Том провёл 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф на счету игрока 5 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 21 встрече.