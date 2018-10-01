Ураков – о словах Немировски в перерыве: пусть это останется маленькой тайной

Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков поделился эмоциями от победы над хабаровским «Амуром» (4:3). После двух периодов нижегородская команда уступала со счётом 1:3.



«Мы должны были завершить домашнюю серию на хорошей ноте! В игре с «Амуром» не всё получалось, но в третьем периоде собрались с силами и эмоциями, выложились на все сто процентов и исправили совершённые ранее ошибки.



Что говорил в раздевалке главный тренер? Давайте оставим это маленькой внутрикомандной тайной. В целом неплохо провели домашнюю серию. Теперь важно сохранить свою игру и настрой и перенести всё это на предстоящие выездные поединки.



Приятно ли было обыграть старого знакомого Игоря Руденкова? Игорю, конечно, передаю привет, но мы настраивались в целом на «Амур», а не на конкретных игроков», — приводит слова Уракова пресс-служба «Торпедо».

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