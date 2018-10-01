«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», забросив три шайбы в меньшинстве

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в предсезонном матче. Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу финалиста Кубка Стэнли.



Любопытно, что победители забросили три шайбы в ворота «акул» в численном меньшинстве. Дважды это сделал Томас Носек, ещё один гол на счету Макса Пачьоретти, который был приобретён в межсезонье в результате обмена с «Монреаль Канадиенс». Помимо этого, за клуб из Лас-Вегаса отметились Ник Холден и Райлли Смит. У «акул» первую шайбу забросил Эрик Карлссон, реализовавший большинство, а также Кевин Лабанк, который также отличился во время численного перевеса.

Видео гола Пачьоретти также можно посмотреть на странице «Вегаса» в «Твиттере».

Видео гола Носека также можно посмотреть на странице «Вегаса» в «Твиттере».

Видео первого гола Карлссона за «Сан-Хосе» доступно на странице клуба в «Твиттере».