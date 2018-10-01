Галимов: «Авангард» выполнил установку Хартли, несмотря на тяжёлый матч в Питере

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов подвёл итоги выездного матча с минским «Динамо» (2:1). Гости одержали шестую победу подряд.



«В Питере было потрачено много эмоций, а в Минске выполнили установку тренера, играли проще в своей зоне, больше держали шайбу у ворот соперника и бросали. Чтобы успешно сыграть в Подольске, необходимо отдохнуть и выполнить установку тренера.



«Динамо»? Очень интересная, динамичная и быстрая команда. Было непросто, но хорошо, что мы выиграли.



Стась? Я не только играю с ним в одном звене, но и ещё с ним живу. Мы вместе ездим в автобусе, да и в Балашиху он меня возит. Что касается игры, то когда-то забиваем, когда-то нет. Главное, чтобы выигрывала команда», — приводит слова Галимова «Страница Хоккея Беларуси».

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