«Нефтехимик» назвал состав на выездную серию

«Нефтехимик» определился с составом на выездную серию, информирует пресс-служба нижнекамского клуба.



В поездку тренерский штаб Андрея Назарова взял следующих игроков:



Вратари: Илья Ежов, Фёдор Коротаев;

Защитники: Адам Полашек, Александр Брынцев, Андрей Сергеев, Дамир Шарипзянов, Николай Тимашов, Алексей Волгин, Дмитрий Огурцов, Глеб Семёнов;

Нападающие: Илья Аркалов, Алексей Михнов, Йоонас Няттинен, Андрей Нестрашил, Микаэль Руохомаа, Павел Куликов, Павел Порядин, Эмиль Галимов, Павел Здунов Марат Хайруллин, Юусо Пуустинен, Булат Шафигуллин, Ильдар Шиксатдаров, Богдан Якимов, Павел Падакин.



В ходе турне «волки» проведут матчи с ярославским «Локомотивом» (2 октября), череповецкой «Северсталью» (4 октября) и московским «Динамо» (6 октября).

Назаров: недоволен домашней серией, но «Нефтехимику» надо добавлять и на выезде