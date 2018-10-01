Бурмистров – о своём удалении: возможно, я правил не знаю или не те учил

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился мнением о своём удалении в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (4:2). Форвард получил две минуты за задержку игры.



«Не знаю, может, я правил не знаю или какие-то не те учил. Возможно, где-то не справились с эмоциями. Мне сказали, что я задерживал время. Хотя рукой я шайбы не держал, но, оказывается, под бортом тоже нельзя держать.



Почему команда так долго просыпалась? Я думаю, что где-то действительно уставшие были и, наверное, сами хотели быстро закончить игру и перейти в выходной день», — приводит слова Бурмистрова «Реальное время».

Видео удаления Бурмистрова можно также посмотреть на официальном сайте КХЛ.