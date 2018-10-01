Титов: психологический груз ещё давит на «Трактор», где-то помогла удача

Главный тренер «Трактора» Герман Титов подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (1:0).



«Хочу поздравить болельщиков и своих хоккеистов с победой. Трудовая победа, ребята старались, бились, но видно, что психологический груз давит ещё на них. Забили только один гол. Судницын подчищал сегодня за защитниками. Вся команда сыграла строго, так, как мы их просили. Конечно, где-то удача нам помогла. У „Динамо“ были моменты, но они не забили. Ну и, конечно, спецбригада большинства, снова забила гол.



Дебют Энлунда? Он уже зарекомендовал себя в КХЛ, отыграл здесь много лет. Мы знали его возможности. Побаивались, что у него не было игровой практики, но для первой игры он сыграл прилично», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Динамо» разучилось забивать. О какой системе и работе говорит Воробьёв? Москвичи потерпели четвёртое поражение подряд.