Панин: «Салават» негативно отреагировал на решение судей, но они смотрят сверху

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:2).



«Начало матча получилось неважным, но к третьему периоду раскачались. Пришли в себя, появились эмоции, силы, желание, и заработали как единое целое. Это показало результат, не до конца, конечно. В концовке все работали вместе, ребята — молодцы.



В двух стартовых периодах не хватало эмоций? Не знаю, по-особому настраивались на игру. Может быть, где-то случился перенастрой, знаете, бывает такое. Концовку хорошо провели. Как команда отреагировала на отмену гола? Конечно негативно. Забить на последних секундах — это придаёт определенный импульс. Что тут сказать? Судьи же там смотрят где-то наверху», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Когда лом ЦСКА сильнее кисти «Салавата». Это вредно для всей КХЛ Но Бурдасов свою шайбу всё равно забил.