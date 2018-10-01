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Панин: «Салават» негативно отреагировал на решение судей, но они смотрят сверху

Панин: «Салават» негативно отреагировал на решение судей, но они смотрят сверху
Хоккей / КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:2).

«Начало матча получилось неважным, но к третьему периоду раскачались. Пришли в себя, появились эмоции, силы, желание, и заработали как единое целое. Это показало результат, не до конца, конечно. В концовке все работали вместе, ребята — молодцы.

В двух стартовых периодах не хватало эмоций? Не знаю, по-особому настраивались на игру. Может быть, где-то случился перенастрой, знаете, бывает такое. Концовку хорошо провели. Как команда отреагировала на отмену гола? Конечно негативно. Забить на последних секундах — это придаёт определенный импульс. Что тут сказать? Судьи же там смотрят где-то наверху», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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