«Йокерит» одержал победу над «Сочи», у Йоэнсуу — хет-трик

В Хельсинки местный «Йокерит» одержал победу над хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Лаури Марьямяки сохранили лидерство в Западной конференции, набрав 20 очков после 11 встреч.



После первого периода счёт был равным: заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Ессе Йоэнсуу и Эрик О`Делл. Во втором периоде Йоэнсуу забил ещё дважды, оформив хет-трик, ещё один точный бросок сделал Никлас Йенсен. На 47-й минуте шайба защитника Дамира Мусина сократила разницу, установив окончательный счёт.

Посмотреть видео с забитыми голами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



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