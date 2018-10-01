Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Йокерит» одержал победу над «Сочи», у Йоэнсуу — хет-трик

«Йокерит» одержал победу над «Сочи», у Йоэнсуу — хет-трик
Хоккей / КХЛ

В Хельсинки местный «Йокерит» одержал победу над хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Лаури Марьямяки сохранили лидерство в Западной конференции, набрав 20 очков после 11 встреч.

После первого периода счёт был равным: заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Ессе Йоэнсуу и Эрик О`Делл. Во втором периоде Йоэнсуу забил ещё дважды, оформив хет-трик, ещё один точный бросок сделал Никлас Йенсен. На 47-й минуте шайба защитника Дамира Мусина сократила разницу, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2018, понедельник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
4 : 2
1:1, 3:0, 0:1
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Йоэнсуу (Грант, Норман) – 11:32 (5x4), 1:1 – О'Делл – 19:32 (5x4), – (Бочаров, Шмелёв) – , 2:1 – Йенсен (Плэтт, Йормакка) – 21:23 (5x5), 3:1 – Йоэнсуу (О'Нилл, Мозес) – 22:18 (5x4), 4:1 – Йоэнсуу – 29:19 (5x4), 4:2 – Мусин (Йокипакка) – 46:17 (5x5)

Посмотреть видео с забитыми голами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент