Коварж, Диц, Голышев и Михайлов – лучшие игроки сентября в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги – чемпионата России на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей, определила лауреатов сентября в четырёх номинациях, информирует официальный сайт КХЛ.

– Лучшим вратарём признан Якуб Коварж («Автомобилист»), проведший без замен 10 из 12 матчей месяца и одержавший во всех них победы. В трёх поединках (в том числе одном гостевом) Коварж отыграл на ноль. Голкипер уральского клуба отразил 96,03% бросков по воротам при коэффициенте надёжности 1,19. Его сухая серия продолжается и на данный момент составляет 142 минуты 58 секунд.



– Лучшим защитником признан Даррен Диц («Барыс»), в 11 матчах одержавший вместе с командой 6 побед и набравший в них 12 (4+8) очков при показателе полезности (+9), шайбы в ворота «Нефтехимика» и рижского «Динамо» стали победными. Канадский защитник отметился 39 бросками по воротам, 21 силовым приёмом и заблокировал 12 бросков соперника (лучший показатель месяца среди защитников).



– Лучшим нападающим признан Анатолий Голышев («Автомобилист»), одержавший вместе с командой победы во всех 12 матчах месяца и набравший в них 11 (8+3) очков при показателе полезности (+6). Нападающий уральского клуба отметился дублем в гостевом матче c «Сибирью», его шайбы в поединках с рижским «Динамо», «Слованом», «Адмиралом» и «Трактором» становились победными (лучший показатель месяца). Также из восьми шайб нападающий «Автомобилиста» шесть забросил в равных составах, нанёс 28 бросков по воротам и провёл 19 силовых приёмов.



– Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов («Сибирь»), в 13 матчах забивший пять голов и отметившийся одной результативной передачей. В среднем 20-летний нападающий «Сибири» проводил на льду 12 минут 25 секунд, отметился 13 бросками по воротам, а также заблокировал 4 броска по воротам.

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