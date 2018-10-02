Плющев: в «Динамо» рассчитывают на Воробьёва, а у Крикунова есть чему поучиться

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал информацию «Чемпионата» о предстоящем назначении Владимира Крикунова на должность главного тренера московского «Динамо».

«Не мне обсуждать возраст Владимира Крикунова. Если Владимир Васильевич чувствует силы, то что особенного в его назначении? У нас ведь иностранные специалисты порой работали, из которых песок сыпался, так что ничего страшного. Есть стратегия клуба «Динамо», которая позволит решить краткосрочные задачи. Думаю, что не просто так Владимира Воробьёва оставили помощником. У Крикунова есть чему поучиться. С учётом перспектив в «Динамо», видимо, рассчитывают на Воробьёва.

Раньше была обкатанная система, которая давала положительные результаты. Молодые специалисты учились у опытных. Но одно дело — теория, и другое – практика. Работа с людьми – сложная вещь, в учебнике этого не прописать. Поэтому порой так случается, что некоторым молодым тренерам не хватает той харизмы, которая присуща и необходима для главного тренера», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.