Нападающий СКА Виктор Тихонов посетил тренировку детской следж-хоккейной команды

29 сентября в Санкт-Петербурге тренировку детской следж-хоккейной команды «Аврора» посетил нападающий СКА Виктор Тихонов, информирует официальный сайт лиги. Компанию Тихонову составили его супруга Евгения и талисман СКА Конь-Огонь.

Виктор не только поделился своими советами и мастерством, но и прокатился на следж-санях. Отметим, что не многие профессиональные хоккеисты осмеливаются сесть в сани. Тихонов рассказал, что о следж-хоккее наслышан и видел воочию, когда играл в НХЛ. Ведь, в отличие от России, за океаном этот вид спорта популярен больше.

По завершении тренировки гости вручили для трёх новичков «Авроры» баулы с хоккейной экипировкой. А «авроровцы» в свою очередь пригласили Виктора на Первый фестиваль детских следж-хоккейных команд в декабре.