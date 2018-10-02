Кросби: ударов в голову стало меньше, а Уилсон продолжает это делать. Уникально

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением об очередной дисквалификации, которая грозит форварду «Вашингтон Кэпиталз» Тому Уилсону.

«Мы много говорили с ним об этом. Он по-прежнему решается на такие хиты. Уверен, что лига хорошо это понимает. Не знаю, сколько ещё возможностей нужно. Очевидно, этот момент ещё не наступил. При этом я считаю усилия лиги по борьбе с ударами в голову эффективными. Их стало меньше. Все всё прекрасно понимают. В основном все ребята знают, что является чистым хитом, а что нет.



Что касается Уилсона, то это своего рода уникальная ситуация, когда есть кто-то, кто продолжает это делать. Я просто указываю на очевидный момент, вот и всё. Он хороший игрок, скоростной. Против него трудно играть. На самом деле нет никаких причин, чтобы наносить такие удары. Понятно, что есть случаи, когда игрок попадает так неумышленно – все ведь происходит очень быстро. Но когда это повторяется из раза в раз, начинаешь думать о том, не было ли это намеренно», – цитирует Кросби Pittsburgh Tribune-Review.

Видео силового приёма Уилсона против форварда «Сент-Луис Блюз» Оскара Сундквиста можно посмотреть в «твиттере» RMNB.