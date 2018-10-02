Гертл: держу в уме окончание карьеры, не хочется потом начинать всё с нуля

Нападающий клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл поделился мнением о жизни после окончания игровой карьеры.



«Окончание карьеры? Да, я держу это в уме. Ты должен думать о девушке, которая стала твоей невестой. Если ты женат, то должен думать о детях. Ты не можешь думать только о хоккее, когда стал отцом.



При этом уход из спорта очень тяжёл — ты не хочешь терять дело, которому посвятил всю жизнь. Но должен быть готов с финансовой точки зрения к уходу из хоккея. Ты много работаешь, когда играешь — и после карьеры не хочешь начинать всё с нуля. И на хорошую работу тебя не возьмут только потому, что ты играл в хоккей. Это не повод, ты должен уметь что-то ещё», — приводит слова игрока официальный сайт лиги.