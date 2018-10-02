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Бержевен — об уходе Радулова: в КХЛ он ездил из-за денег, история повторилась

Бержевен — об уходе Радулова: в КХЛ он ездил из-за денег, история повторилась
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен рассказал подробности расставания клуба с нападающим Александром Радуловым.

«Почему я отказался переплачивать Радулову? В таких ситуациях всегда нужно переплачивать, но разница в конкретной сумме. Легко думать задним числом. Может, через три года его форма упадёт, и „Даллас“ останется должен ему миллионы.

Изначально Радулова в НХЛ хотел видеть только я, больше никто. Никто. „Монреаль“ дал ему контракт. Почему мы должны были переплачивать, чтобы он остался? Не думаю, что это правильно. Мы общались с его агентом, но они настаивали на восьмилетней сделке. Восемь, восемь, восемь. Я не собирался это делать, и никто другой тоже не собирался. Оглядываясь назад, почему он уехал в КХЛ? Деньги. История повторилась», — цитирует Бержевена Sportsnet.

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