Шанцев: меня критикуют за фразу о выходе в плей-офф, но это закон спорта

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев прокомментировал причины смещения Владимира Воробьёва с поста главного тренера.



«Сегодня было принято решение о смене главного тренера. Мы не старались дёргаться после каждого поражения, много внимания уделяли работе с игроками и тренерами. Было желание наладить игру, команда была создана новая. Пришли хоккеисты с большим опытом игры в КХЛ, имеющие хорошие результаты в прошлом сезоне. Мы рассчитывали, что это придаст команде эффективность, будет налаженная атака, а оборона всегда славилась надёжностью. Пришли Койвисто и Миронов, растёт молодёжь.

Мы провели хорошие подготовительные сборы, приняли участие в предсезонных турнирах, выиграли Кубок мэра Москвы. Настрой у команды был победный. Меня критикуют за фразу о плей-офф, но вы знаете, это закон спорта. Выходя на старт, надо думать о победе на финише.

К сожалению, произошёл психологический сбой в первой игре сезона. Вели 2:0 с «Салаватом» и отдали победу, потом пошли непонятные игры. Хотели понаблюдать за ситуацией и сделать выводы. С сильными командами первые 10 минут нас трясло, потом выравнивали игру, но времени уже не хватало, чтобы спасти матч. В конце концов поняли, что надо усиливать тренерский штаб. Молодость – это хорошо, но одновременно с этим нужна обстоятельность и понятная тактика. Нужно готовиться к игре с каждым соперником, потому что каждая команда играет по-разному", — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.