Стали известны составы команд на матч ярославского «Локомотива» и нижнекамского «Нефтехимика» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:00 мск. В составе ярославцев в КХЛ 18-летний вратарь Даниил Исаев.
«Локомотив»:
Исаев (Коновалов);
Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Козун;
Рафиков — Кронвалль, Каюмов — Алексеев — Юртайкин;
Пайгин — Елесин, Аверин — Красковский — Санников;
Черепанов, Слепец — Иванов — Денисенко, Апальков.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Сергеев — Полашек, Пуустинен — Нестрашил — Няттинен;
Огурцов — Тимашов, Падакин — Куликов — Галимов;
Шарипзянов — Брынцев, Шиксатдаров — Якимов — Хайруллин;
Семёнов — Волгин, Здунов — Аркалов — Шафигуллин.
«Локомотив» — «Нефтехимик»: в составе хозяев дебютирует 18-летний вратарь Исаев