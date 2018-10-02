«Локомотив» — «Нефтехимик»: в составе хозяев дебютирует 18-летний вратарь Исаев

Стали известны составы команд на матч ярославского «Локомотива» и нижнекамского «Нефтехимика» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 октября, начало игры — в 19:00 мск. В составе ярославцев в КХЛ 18-летний вратарь Даниил Исаев.



«Локомотив»:



Исаев (Коновалов);

Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Козун;

Рафиков — Кронвалль, Каюмов — Алексеев — Юртайкин;

Пайгин — Елесин, Аверин — Красковский — Санников;

Черепанов, Слепец — Иванов — Денисенко, Апальков.



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Сергеев — Полашек, Пуустинен — Нестрашил — Няттинен;

Огурцов — Тимашов, Падакин — Куликов — Галимов;

Шарипзянов — Брынцев, Шиксатдаров — Якимов — Хайруллин;

Семёнов — Волгин, Здунов — Аркалов — Шафигуллин.