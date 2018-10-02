«Спартак» — СКА: Павел Дацюк забросил первую шайбу в сезоне

В первом периоде матча московского «Спартака» и петербургского СКА счёт открыл нападающий «армейцев» Павел Дацюк, поразивший ворота соперника на 11-й минуте.



Для 40-летнего форварда заброшенная шайба оказалась первой в сезоне, предыдущие 11 матчей прошли для Дацюка без голов. Хоккеист имеет в активе девять результативных передач.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Павла Дацюка также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



В матче продолжается первый период, счёт 2:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19