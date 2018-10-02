Комитет НХЛ одобрил идею создания клуба в Сиэтле

Исполнительный комитет НХЛ дал положительную рекомендацию идее создания нового клуба Национальной хоккейной лиги в Сиэтле.



Ранее городской совет Сиэтла единогласно одобрил план по сносу стадиона KeyArena и возведению на его месте нового сооружения, где может играть новая команда НХЛ. Все восемь членов совета поддержали проект. Сообщается, что срок аренды будет рассчитан на 39 лет и предусматривает две опции продления на восемь лет.



Стоимость проекта, который реализует компания Seattle Arena Co, составляет $ 700 млн. Вместимость новой арены — от 17 до 19 тысяч человек.



Инициативную группу по созданию в Сиэтле команды НХЛ возглавляют кинопродюсер Джерри Брукхаймер и инвестор Дэвид Бондерман. Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн cчитает, если не возникнет проблем с расширением лиги, команда из этого города может начать играть в НХЛ с сезона-2020/21.