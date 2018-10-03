Бойд: я не понимал, что происходит в «Динамо». Новые ребята играли, а я сидел

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд рассказал о неудачном этапе карьеры в московском «Динамо».

«Почему ушёл из «Динамо»? Они не были довольны, команда проигрывала несколько матчей. Много давления. Старались победить, но не выходило. Ребята травмировались, тренер менял звенья от игры к игре. А потом ты вообще не попадаешь в заявку. Теряешь уверенность, не зная, почему сидишь и не играешь. Сейчас это отличный шаг. Я смогу играть с теми, с кем мне комфортно взаимодействовать. У меня не получалось в Москве, но, надеюсь, здесь с теми, кого я давно знаю, смогу добиться успехов.

Ситуация в начале сезона, когда я перестал проходить в состав? Я не понимал, что происходит в «Динамо», был на связи с Шуми, я не играл. Они выпускали новых ребят на лёд, а я сидел. И не знал, вернусь ли вообще в состав. Просил Шуми, моего агента, посмотреть, что и как, есть ли возможность подыскать другую команду. И «Барыс» был одним из тех клубов, который оказался заинтересован во мне. Когда узнал об этом, то обрадовался. Ведь это клуб, который я отлично знаю. Я больше чем счастлив вернуться.

Я до сих пору не могу понять, почему не удалось набрать там очков. Не мог найти взаимопонимания с партнёрами, не было той самой «химии». В моём звене или в других просто не шло. Бывает, и пять забито, но шесть пропущено. Когда идут поражения и такое давление, порой слишком много об этом думаешь и просто не можешь выиграть.

Болельщики «Динамо» плохо ходили на команду? Болельщики у «Динамо» прекрасные, верны своему клубу. Да, были пустые места на многих матчах, но настоящие болельщики «Динамо» всегда вместе с командой. Они очень преданные», — цитирует Бойда Sports.kz.