«Сибирь» расторгла контракт с Эммертоном, у которого в 11 матчах 0 очков

Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Кори Эммертон расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба.

В этом сезоне канадский форвард в 11 матчах не набрал ни одного очка при показателе полезности «-10» и 6 минутах штрафного времени. 30-летний нападающий в среднем за матч проводил на льду 14 минут 18 секунд.

На старте сезона «Сибирь» по своей инициативе рассталась со вторым легионером, подписанным в межсезонье. Ранее команду покинул финн Юлиус Юнттила.

Напомним, что из-за различных травм команде Александра Андриевского не могут помочь защитник Николай Демидов и нападающие Юкка Пельтола, Глеб Зырянов и Владимир Первушин. Новосибирская команда располагается на последнем месте в Восточной конференции с одной победой в 13 играх.