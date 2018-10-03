Яндач: был тяжёлый перелёт в Китай, хотели здорово сыграть первый период

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас был тяжёлый перелёт в Китай. Мы хотели здорово сыграть первый период. Рады, что получилось забить первыми. При счёте 2:0 было ощущение, что мы контролировали ход игры. Хочу сказать спасибо всей команде за победу», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

Первый период получился безголевым, а первую шайбу зрители увидели на 27-й минуте встречи, когда Виктору Антипину удалось удачно сыграть на добивании после броска Сергея Мозякина. Исход матча был решён в середине третьего периода, когда Павел Варфоломеев дважды поразил ворота Александра Лазушина. Шайбы Павла разделили между собой 2,5 минуты. Единственную шайбу хозяев записал на свой счёт Брэндон Ип за несколько секунд до финальной сирены.