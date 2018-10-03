Новый шлем вратаря «Куньлуня» Ивана Налимова на тему первых космических полётов

Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Иван Налимов показал новый шлем. Маска 24-летнего вратаря оформлена на тему первых космических полётов.

Посмотреть фото шлема можно на странице хоккейного агентства Шуми Бабаева в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Налимов провёл четыре матча в регулярном чемпионате, в которых одержал одну победу при трёх поражениях. Россиянин отразил 91,7 % бросков при коэффициенте надёжности 2,83.



В настоящий момент китайская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Дружина Юсси Таполы набрала 10 очков в 12 проведённых матчах.



Сегодня, 3 октября, «Куньлунь» уступил на своём льду магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1:3. 5 октября китайская команда встретится с «Трактором».