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Новый шлем вратаря «Куньлуня» Ивана Налимова на тему первых космических полётов

Новый шлем вратаря «Куньлуня» Ивана Налимова на тему первых космических полётов
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Иван Налимов показал новый шлем. Маска 24-летнего вратаря оформлена на тему первых космических полётов.

Посмотреть фото шлема можно на странице хоккейного агентства Шуми Бабаева в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Налимов провёл четыре матча в регулярном чемпионате, в которых одержал одну победу при трёх поражениях. Россиянин отразил 91,7 % бросков при коэффициенте надёжности 2,83.

В настоящий момент китайская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Дружина Юсси Таполы набрала 10 очков в 12 проведённых матчах.

Сегодня, 3 октября, «Куньлунь» уступил на своём льду магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1:3. 5 октября китайская команда встретится с «Трактором».

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