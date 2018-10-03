Форвард «Вашингтона» Том Уилсон дисквалифицирован на 20 матчей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон получил 20-матчевую дисквалификацию, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хоккеист был удалён до конца предсезонной игры с «Сент-Луис Блюз» (5:2) за удар в голову нападающему Оскару Сундквисту. Швед покинул лёд и больше не принял участия в игре. Предполагается, что он выбыл из строя на неопределённый срок.

Видео силового приёма Уилсона можно посмотреть на странице Sportsnet в YouТube.



В межсезонье Уилсон подписал новый контракт со «столичными» на шесть лет и $ 31 млн.



В прошлом сезоне Том провёл 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф на счету игрока 5 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 21 встрече.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19