«Вашинтон» разгромил «Бостон» благодаря дублю Кузнецова и двум очкам Овечкина

В ночь со среды на четверг в НХЛ стартовал новый сезон регулярного чемпионата.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашинтон Кэпиталз» играл с «Бостон Брюинз». Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» и закончилась со счетом 7:0.

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил первый дубль в новом сезоне. Сначала россиянин на второй минуте встречи воспользовался ошибкой голкипера «Брюинз» Туукки Раска. Затем Кузнецов забросил во втором периоде после передач Джона Карлсона и Брейдена Холтби.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился своей первой заброшенной шайбой в новом сезоне. Также он поучаствовал в шестой голе своей команды, отдав голевую передачу на Карлсона.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий Никлас Бэкстрём, отдавший три голевые передачи. Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.