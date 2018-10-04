Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Вашинтон» разгромил «Бостон» благодаря дублю Кузнецова и двум очкам Овечкина

«Вашинтон» разгромил «Бостон» благодаря дублю Кузнецова и двум очкам Овечкина
Хоккей / НХЛ

В ночь со среды на четверг в НХЛ стартовал новый сезон регулярного чемпионата.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашинтон Кэпиталз» играл с «Бостон Брюинз». Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» и закончилась со счетом 7:0.

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил первый дубль в новом сезоне. Сначала россиянин на второй минуте встречи воспользовался ошибкой голкипера «Брюинз» Туукки Раска. Затем Кузнецов забросил во втором периоде после передач Джона Карлсона и Брейдена Холтби.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился своей первой заброшенной шайбой в новом сезоне. Также он поучаствовал в шестой голе своей команды, отдав голевую передачу на Карлсона.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий Никлас Бэкстрём, отдавший три голевые передачи. Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2018, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
7 : 0
2:0, 4:0, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Оши (Бекстрём, Нисканен) – 00:24 (5x5), 2:0 – Кузнецов – 01:47 (5x4), 3:0 – Овечкин (Бекстрём, Оши) – 24:17 (5x4), 4:0 – Дауд (Уокер, Смит-Пелли) – 26:13 (5x5), 5:0 – Кузнецов (Карлсон, Холтби) – 27:28 (5x4), 6:0 – Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 35:45 (5x3), 7:0 – Эллер (Стивенсон) – 50:52 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент