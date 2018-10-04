Бекстрём: всё сложилось легко, но с «Питтсбургом» нас ждёт серьёзный вызов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал разгром «Бостон Брюинз» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Перед матчем под своды домашней арены был поднят чемпионский баннер «Вашингтона».

«Мы знаем, что это долгий путь, что в этом сезоне всё будет ещё сложнее. Возможно, конкретно в этом матче всё сложилось очень легко. Может быть. Но уже в следующем матче нас ждёт серьёзный вызов – битва с «Питтсбургом», с которым у нас большое соперничество», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Бекстрём отметился ассистентским хет-триком. Благодаря трём результативным передачам 30-летний нападающий достиг отметки в 800 очков за карьеру в НХЛ. Уроженец Евле провёл 816 матчей, в которых забросил 209 шайб и сделал 593 результативные передачи при показателе полезности «+119».