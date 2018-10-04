Маршан: празднование Эллера было неуместным, я дал ему знать, что так нельзя

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал драку с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Ларсом Эллером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Датский форвард после седьмой заброшенной шайбы эмоционально отпраздновал взятие ворот рядом со скамейкой «Брюинз», и Маршан решил разобраться с Эллером. В ходе драки Маршан рассёк голову Ларсу, после чего получил удаление до конца матча.

«Такое празднование Эллера было неуместным. Он подъехал к нашей скамейке и посмотрел на нас, празднуя счёт 7:0. Я просто дал ему знать, что так не надо. Это всего лишь одна чёртова игра. Мы её забудем и будем концентрироваться на завтрашнем матче», — цитирует Маршана AP.

Видео драки можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.