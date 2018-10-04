Раск: я не дал «Бостону» шансов, мне надо посмотреть в зеркало и исправляться

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск после разгромного поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (0:7) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги взял вину за плачевный результат на себя. По словам Раска, его неудачная игра не дала «мишкам» никаких шансов на иной итог.

«Даже не хочу говорить об игре всей команды. Посмотрите на меня, я должен давать нам шанс на победу, сегодня я это не сделал и пропустил три лёгкие шайбы. Надо посмотреть в зеркало и исправляться», — сказал Раск после матча.

Финский голкипер пропустил пять шайб за 27 минут и был заменён на Ярослава Галака, которому пришлось капитулировать ещё дважды.

Видео всех заброшенных шайб можно посмотреть на «Чемпионате».