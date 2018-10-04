Карлсон — о 7:0 с «Бостоном»: старт сезона «Вашингтона» получился неплохим

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением о разгромной победе над «Бостон Брюинз» со счётом 7:0 в стартовом матче нового сезона НХЛ. Хоккеист отметил, что летом в клубе обсуждали значение удачного старта.



«В течение всего тренировочного лагеря мы много говорили о важности хороших стартов, и сегодня, я бы сказал, старт получился неплохим. После всего, что случилось перед игрой, нам хватило полученного адреналина, чтобы перенести его на лёд с первых же минут. Фанаты первые пару минут так сходили с ума, что их энергия и подхватила нас в эти первые смены», — приводит слова Карлсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Победный рык русского медведя. Кубок Стэнли не успокоил Овечкина Чемпионы начали сезон с разгромной победы над «Бостоном».