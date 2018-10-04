Стали известны составы команд на матч московского «Спартака» и минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 октября, начало игры — в 19:30 мск.
«Спартак»:
Гудачек (Трушков);
Гончаров — Провольнев, Карсумс — Ганзл — Талалуев;
Григорьев — Кутейкин, Хохлачёв — Максвелл — Даугавиньш;
Калинин — Дыбленко, Никонцев — Зубов — Трунёв;
Сорокин, Шалагин, Котляревский — Воронин — Шашков.
«Динамо» Мн:
Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Готовец, Хауден — Казионов — Пулккинен;
Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Ковыршин — Буйницкий;
Осипов — Хохлов, Павлович — Китаров — А. Костицын;
Евенко, Дроздов — Волков — Парфеевец.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Спартак» — «Динамо» Мн: Косов и Беспалов не попали в заявку хозяев