«Спартак» — «Динамо» Мн: Косов и Беспалов не попали в заявку хозяев

Стали известны составы команд на матч московского «Спартака» и минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 октября, начало игры — в 19:30 мск.



«Спартак»:



Гудачек (Трушков);

Гончаров — Провольнев, Карсумс — Ганзл — Талалуев;

Григорьев — Кутейкин, Хохлачёв — Максвелл — Даугавиньш;

Калинин — Дыбленко, Никонцев — Зубов — Трунёв;

Сорокин, Шалагин, Котляревский — Воронин — Шашков.



«Динамо» Мн:



Энрот (Карнаухов);

Уиркош — Готовец, Хауден — Казионов — Пулккинен;

Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Ковыршин — Буйницкий;

Осипов — Хохлов, Павлович — Китаров — А. Костицын;

Евенко, Дроздов — Волков — Парфеевец.



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