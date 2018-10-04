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СКА взял верх над «Сочи», выиграв девять из десяти последних матчей

СКА взял верх над «Сочи», выиграв девять из десяти последних матчей
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке потерпел поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли девять из десяти последних матчей.

Гости быстро открыли счёт: Никита Гусев поразил ворота на 67-й секунде игры. На 18-й минуте хозяева сумели отыграться усилиями Степана Старкова. Во втором периоде СКА обеспечил себе преимущество в две шайбы, авторами которых стали Александр Барабанов и Алексей Бывальцев. Больше заброшенных шайб в матче зрители не увидели.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2018, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 3
1:1, 0:2, 0:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Гусев (Дацюк, Херсли) – 01:06 (5x5), 1:1 – Старков (О'Делл) – 17:34 (5x5), 1:2 – Барабанов (Гусев, Зуб) – 24:21 (5x5), 1:3 – Бывальцев (Херсли) – 28:32 (5x5)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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