СКА взял верх над «Сочи», выиграв девять из десяти последних матчей

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке потерпел поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли девять из десяти последних матчей.



Гости быстро открыли счёт: Никита Гусев поразил ворота на 67-й секунде игры. На 18-й минуте хозяева сумели отыграться усилиями Степана Старкова. Во втором периоде СКА обеспечил себе преимущество в две шайбы, авторами которых стали Александр Барабанов и Алексей Бывальцев. Больше заброшенных шайб в матче зрители не увидели.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19