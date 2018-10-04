Форвард «Динамо» Мозер может выбыть на длительный срок

Нападающий московского «Динамо» Евгений Мозер может выбыть на длительный срок, сообщил главный тренер команды Владимир Крикунов после встречи с казанским «Ак Барсом» (1:2).



«Что с Мозером? Наш игрок попал в него, придумал суперпередачу и вывел игрока из строя. Наверное, выбыл надолго, похоже на сотрясение», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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