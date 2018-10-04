Гулявцев: никак не оценю игру Макарова, сегодня он не был заметен

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ).



«После трех поражений подряд нам нужны были очки. Начало игры складывалось не так, чтобы претендовать на очки. Но ребята — молодцы, сражались, были одним целым. Хочу поблагодарить команду за очко, которое мы завоевали. Спасибо болельщикам за поддержку.



За три прошлые игры забили всего две шайбы. Сегодня дважды забили в большинстве, надеюсь, нас «прорвет» в этом компоненте. Нужно стараться забивать три-четыре шайбы.



Игра новичка Александра Макарова? Пока никак. Он не был заметен. Макаров всего второй день в команде. За ним лично во время игры я не смотрел.



Куляш поразил ворота мощным броском? Все от него этого и ждут. Чаще бросать ему не дают. Многие броски блокируются», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Нефтехимик» упустил преимущество в три гола, но обыграл «Северсталь»