OHL: Алексея Липанова обменяли из «Садбери» в «Китченер»

Нападающий Алексей Липанов сменил команду, в которой будет играть в молодёжной Хоккейной лиге Онтарио. Россиянина обменяли из «Садбери Вулвз» в «Китченер Рейнджерс», взамен центрфорварда «Вулвз» получили несколько драфт-пиков.



Липанов был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на драфте 2017 года под общим 76-м номером. В минувшем сезоне он дебютировал в АХЛ, проведя 10 матчей за «Сиракьюз» и отметившись тремя результативными передачами. В регулярном чемпионате OHL в сезоне-2017/18 Липанов записал в свой актив 30 (11+19) очков в 35 встречах при показателе полезности «+3» и четырёх минутах штрафного времени.



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