«Даллас» победил «Аризону», на счету Радулова гол

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Даллас Старз» в родных стенах одержал победу над «Аризона Койотс» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0). Все шайбы были забиты во втором периоде, отличились Девин Шор, Александр Радулов и Йон Клингберг. Также на счету российского форварда 5 хитов и 2 минуты штрафа.

Видео взятия ворот в исполнении Радулова доступно для просмотра в официальном «твиттере» клуба.

Отметим, что команда из штата Техас одержала восьмую подряд победу над «Аризоной».

В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» дома разгромно проиграл прошлогоднему финалисту Западной конференции «Виннипег Джетс» — 1:5 (0:1, 0:0, 1:4). У победителей голами отметились Патрик Лайне, Адам Лаури, Блейк Уилер, Кайл Коннор и Брэндон Танев.

Единственная шайба «блюзменов» на счету Винса Данна. Российский нападающий Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 57 секунд, 6 раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1». У Ивана Барбашёва «-2» за 11 минут 43 секунды.