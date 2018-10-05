Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Даллас» победил «Аризону», на счету Радулова гол

«Даллас» победил «Аризону», на счету Радулова гол
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Даллас Старз» в родных стенах одержал победу над «Аризона Койотс» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0). Все шайбы были забиты во втором периоде, отличились Девин Шор, Александр Радулов и Йон Клингберг. Также на счету российского форварда 5 хитов и 2 минуты штрафа.

Видео взятия ворот в исполнении Радулова доступно для просмотра в официальном «твиттере» клуба.

Отметим, что команда из штата Техас одержала восьмую подряд победу над «Аризоной».

В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» дома разгромно проиграл прошлогоднему финалисту Западной конференции «Виннипег Джетс» — 1:5 (0:1, 0:0, 1:4). У победителей голами отметились Патрик Лайне, Адам Лаури, Блейк Уилер, Кайл Коннор и Брэндон Танев.

Единственная шайба «блюзменов» на счету Винса Данна. Российский нападающий Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 57 секунд, 6 раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1». У Ивана Барбашёва «-2» за 11 минут 43 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
3 : 0
0:0, 3:0, 0:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Шор (Факса, Кэррик) – 24:21 (5x5), 2:0 – А. Радулов (Бенн, Кэррик) – 24:48 (5x5), 3:0 – Клингберг (Линделль, Бенн) – 25:57 (4x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1 : 5
0:1, 0:0, 1:4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Лайне (Шайфли, Уилер) – 04:01 (5x4), 0:2 – Лаури – 45:51 (4x5), 0:3 – Уилер (Коннор, Шайфли) – 46:55 (5x5), 0:4 – Коннор (Труба, Лайне) – 47:35 (5x5), 0:5 – Танев (Рослович, Весалайнен) – 51:05 (5x5), 1:5 – Данн (О'Райлли, Бозак) – 54:10 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент